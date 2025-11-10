ТСН у соціальних мережах

У Карпатах знову з’явився Брокенський привид: що відомо про таємничий силует

Брокенський привид — рідкісне явище, за якого людина бачить свою гігантську тінь, оточену осяйним ореолом.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Броккенський привид на Чорногорі

Броккенський привид на Чорногорі / © скриншот з відео

У Карпатах вдалося зафільмувати незвичне і красиве явище, відоме як Брокенський привид.

Відео цього явища опублікував у себе на сторінці у Facebook рятувальник Василь Фіцак.

На знятих кадрах — тінь мандрівника, оточена райдужним ореолом, яка з’явилася у тумані, коли сонце світило ззаду.

На кадрах видно Чорногору — найвищий гірський масив українських Карпат. Місцями в горах лежить сніг, а на хмарах вдалині можна помітити того самого «привида».

«Брокенський привид» на Чорногорі в Карпатах / © скриншот з відео

«Брокенський привид» на Чорногорі в Карпатах / © скриншот з відео

Що таке Брокенський привид

«Брокенський привид» — це рідкісне явище, коли спостерігач бачить у хмарах свою тінь від сонця. Примітно, що тінь може бути дуже великою і навіть оточеною кількома кольоровими кільцями.

Іноді «привид» може рухатись навіть тоді, коли спостерігач стоїть непорушно. Це відбувається через рух хмар та коливання їхньої щільності.

Назва феномену пов’язана з горою Броккен у Німеччині, де його вперше описали мандрівники. Саме там, серед частих туманів і хмар, спостерігачі помічали «примарні» тіні, які немов ширяли у повітрі.

Нагадаємо, місяць тому на горі Грофа у Горганському масиві Карпат мандрівник з Івано-Франківська Ігор Романів зафіксував рідкісне оптичне явище — «Брокенського привида».

