- Дата публікації
-
- Категорія
- Львів
- Кількість переглядів
- 250
- Час на прочитання
- 1 хв
У Карпатах знову з’явився Брокенський привид: що відомо про таємничий силует
Брокенський привид — рідкісне явище, за якого людина бачить свою гігантську тінь, оточену осяйним ореолом.
У Карпатах вдалося зафільмувати незвичне і красиве явище, відоме як Брокенський привид.
Відео цього явища опублікував у себе на сторінці у Facebook рятувальник Василь Фіцак.
На знятих кадрах — тінь мандрівника, оточена райдужним ореолом, яка з’явилася у тумані, коли сонце світило ззаду.
На кадрах видно Чорногору — найвищий гірський масив українських Карпат. Місцями в горах лежить сніг, а на хмарах вдалині можна помітити того самого «привида».
Що таке Брокенський привид
«Брокенський привид» — це рідкісне явище, коли спостерігач бачить у хмарах свою тінь від сонця. Примітно, що тінь може бути дуже великою і навіть оточеною кількома кольоровими кільцями.
Іноді «привид» може рухатись навіть тоді, коли спостерігач стоїть непорушно. Це відбувається через рух хмар та коливання їхньої щільності.
Назва феномену пов’язана з горою Броккен у Німеччині, де його вперше описали мандрівники. Саме там, серед частих туманів і хмар, спостерігачі помічали «примарні» тіні, які немов ширяли у повітрі.
Нагадаємо, місяць тому на горі Грофа у Горганському масиві Карпат мандрівник з Івано-Франківська Ігор Романів зафіксував рідкісне оптичне явище — «Брокенського привида».