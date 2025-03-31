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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
2176
Час на прочитання
1 хв

Трагедія у центрі Львова: трамвай відтяв голову пенсіонеру

Наразі правоохоронці встановлюють точні обставини трагедії.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Трагедія у центрі Львова: трамвай відтяв голову пенсіонеру

Трамвай відтяв голову пенсіонеру у Львові. / © Фото з соціальних мереж

У центрі Львова на вулиці Руській трапився жахливий інцидент — трамвай відтяв голову чоловіку.

Як повідомляють місцеві пабліки, загиблий був пенсіонером.

Наразі на місці працюють правоохоронці. Вони встановлюють точні обставини трагедії та причини, через які чоловік опинився під колесами трамвая. Рух транспорту тимчасово обмежено.

Раніше повідомлялось, що ввечері 31 березня в районі Сихова у Львові правоохоронці затримали двох осіб — хлопця і дівчину, які, за попередніми даними, могли мати з собою вибухівку.

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