Львів
1704
Світла нема 15 годин: у Львові закриваються ресторани

Культові ресторани Львова припинили роботу на невизначений термін.

Львів

Львів / © Associated Press

Відомий ресторатор Вардкес Арзуманян оголосив про тимчасове закриття своїх знакових закладів у Львові. Одні з причин — 15-годинні відключення світла та відсутність води.

Про це Арзуманян повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Ресторатор заявив про закриття закладів «Кентавр», «Монс Піус» та «ПараДжанов».

«Світла нема 15 годин; нема води; податкова не дає ліцензії (вже 2 тижні); ТЦК щоранку о 7-мій цікавиться в охоронця, чи багато вчора наторгували по одному із наших ресторанів», — йдеться у дописі.

«Кентавра, Монс Піус, Пара Джанов — поки закриті. Вибачте», — додав Арзуманян.

Він пообіцяв повідомили, коли ці заклади відновлять роботу і висловив сподівання, що це станеться вже невдовзі.

До слова, напередодні влада попереджала, що на Львівщині очікуються сильні снігопади та різке похолодання, що в поєднанні з плановими відключеннями світла ускладнить роботу транспорту й комунальних служб. В ОВА закликали мешканців обмежити перебування на вулиці, утриматися від поїздок, користуватися громадським транспортом та заздалегідь підготувати запаси води, теплі речі й заряджені пристрої.

1704
