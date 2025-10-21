Суд покарав начальника ТЦК на Львівщині, який мобілізував опікуна батька з інвалідністю

Суд / © Pixabay

У Львівській області суд покарав тимчасового очільника Золочівського районного ТЦК та СП Богдана О., який незаконно мобілізував 44-річного Володимира Маліцького. Мобілізований чоловік був є єдиним опікуном прикутого до ліжка батька з інвалідністю.

Про це повідомляє Zaxid.net.

За даними матеріалів справи, 17 вересня Маліцький отримав поштою повістку та наступного дня прибув до Золочівського районного ТЦК для поновлення відстрочки, оскільки був єдиним опікуном прикутого до ліжка важкохворого батька — 82-річного Йосипа Маліцького.

Тимчасовий очільник ТЦК Богдан О. заявив, що Маліцький перебуває у розшуку і підлягає призову на військову службу. Працівник військкомату знав, що у батька цього чоловіка є перша група інвалідності, але все одно вирішив мобілізувати військовозобов’язаного.

Після цього Маліцького відправили на полігон для проходження базової загальновійськової підготовки, а його батько залишився вдома сам. Сусіди почули крики прикутого до ліжка чоловіка і певний час доглядали за ним та господарством, водночас звернулися по розголос до журналістів.

Як розповіли односельці мобілізованого чоловіка, через реорганізацію управління соціального захисту Маліцький не зміг вчасно оформити довідку про отримання допомоги на догляд за людиною з першою групою інвалідності. Водночас у ТЦК знали про хворобу батька Маліцького, адже чоловік вже не вперше поновлював відстрочку саме з цієї причини.

Після розголосу мобілізованого відпустили з полігону, а згодом списали зі служби.

Нагадаємо, на очільника районного ТЦК Богдана О. склали протокол за перевищення службових повноважень.

16 жовтня суд визнав Богдана О. винним у перевищенні службових повноважень та оштрафував на 34 тис. грн. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.