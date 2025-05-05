Стрілянина в ТРЦ Forum у Львові: стало відомо, як покарали "ветерана" АТО

Пістолет / © Freepik

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Галицький районний суд Львова виніс рішення у справі Віталія Коваленка, який влаштував стрілянину в ТРЦ Forum 9 квітня 2025 року. Чоловіка, який до війни видавав себе за ветерана АТО та підробляв документи для отримання пільг, визнали винним у дрібному хуліганстві. Суд призначив йому штраф у розмірі 51 грн.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Інцидент стався ввечері 9 квітня. Коваленко, перебуваючи в ТРЦ на вулиці Під Дубом, почав нецензурно висловлюватися та поводитись агресивно. При цьому він не реагував на зауваження працівників торгового центру та витягнув пістолет, зробивши один постріл. Після цього на нього склали протокол за статтею 173 КУпАП — дрібне хуліганство.

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У суді Коваленко визнав свою провину та пояснив, що його спровокувала працівниця ТРЦ. Суддя Наталія Зубачик призначила штраф у розмірі 51 грн. Коваленко був звільнений від сплати судового збору через наявність посвідчення учасника бойових дій. Постанову можна оскаржити.

Це не перший випадок з участю Коваленка у скандалах. Раніше він неодноразово видавав себе за учасника бойових дій, підробляючи документи для отримання пільг. У 2020 році він отримав вирок за використання підроблених довідок. Під час війни чоловік продовжував обманювати людей, представляючись полковником ЗСУ, хоча його участь у бойових діях була обмеженою — лише кілька тижнів у 2017 році.

Проте, Коваленко продовжував активно збирати допомогу на фронт від імені неіснуючих підрозділів і навіть намагався отримати справжнє посвідчення УБД. Його участь у війні була мінімальною, і він так і не зміг підтвердити свою службу на фронті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на парковці у столиці спалахнула суперечка, яка переросла у стрілянину.