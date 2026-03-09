ТСН у соціальних мережах

Львів
1470
1 хв

Стрілянина у Львові: чоловік у військовій формі поранив перехожого під час конфлікту

Поліція затримала чоловіка, який відкрив вогонь на вулиці Гайдамацькій.

Світлана Несчетна
У Львові чоловік у формі стріляв у перехожого з травматичної зброї

Стрілянина у Львові / © Поліція Львівської області

Доповнено додатковими матеріалами

У Львові поліцейські затримали 44-річного чоловіка, який під час суперечки відкрив вогонь з травматичної зброї по перехожому. Інцидент стався 8 березня близько 16:30 на вулиці Гайдамацькій.

Про це повідомляє поліція Львівської області у Facebook.

Деталі стрілянини у Львові

Як встановило слідство, між 44-річним військовослужбовцем та 41-річним місцевим мешканцем виник конфлікт. Під час з’ясування стосунків зловмисник здійснив кілька пострілів у бік опонента.

Чоловік отримав вогнепальні поранення черевної порожнини. Наразі він перебуває під наглядом лікарів, загрози його життю немає.

За даними поліції, під час конфлікту нападник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Втеки не вдалося

Після стрілянини зловмисник спробував втекти з місця події, проте правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування та затримали в порядку ст. 208 КПК України. У чоловіка вилучили предмет, схожий на травматичну зброю, який направлено на експертизу.

Затриманому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Вінниці група чоловіків жорстоко побила людину на очах у поліції. За словами очевидців, били списаного військового після контузій, який не змовчав під час мобілізації перехожого.

