Стрілянина на СТО на Львівщині: у поліції повідомили, хто кого вбив

Автосервіс на Львівщині, де сталася стрілянина 12 вересня / © Суспільне

В офісі автосервісу у селі Підрясне Львівської області, де сталася стрілянина, тривають слідчі дії. За попередніми даними, орендатор застрелив власника приміщення, а потів здійснив постріл собі у груди.

Про це повідомляє «Суспільне».

За попередніми даними поліції, 33-річний орендар приміщення під час конфлікту застрелив 39-річного власника, після чого вистрелив собі у груди. Обидва загинули на місці.

Правоохоронці вилучили карабін «Сайга», який, за їхніми словами, став знаряддям злочину. Його скерували на експертизу.

Керівник Франківської окружної прокуратури Львова Сергій Янчишин повідомив, що слідчі вже працюють із записами камер спостереження та встановлюють свідків події.

За фактом трагедії відкрито два кримінальні провадження — за статтею про умисне вбивство та за статтею про самогубство.

СТО на Львівщині, де сталася стрілянина / © Суспільне

Нагадаємо, 12 вересня у селі Підрясне на Львівщині сталася стрілянина у приміщенні офісу автосервісу. На місці було знайдено мертвими двох працівників.