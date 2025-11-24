Стрілянина біля школи у Львові: з’явилися нові подробиці інциденту

Пістолет / © Pexels

У Львові у середньої загальноосвітньої школи №13 на Сихові під час конфлікту між батьками відбулося застосування вогнепальної зброї.

Про це повідомив директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк виданню Новини.LIVE.

«Сьогодні директорка школи запросила до себе на розмову батьків з одного з класів початкових, для того, щоб розібрати ситуацію, яка сталася минулого тижня, де стався конфлікт між дітьми, де теоретично двоє діток побилися з одним хлопчиком. Прийшли батьки цього хлопчика і прийшли мами також з класу. Ця розмова відбувалася в кабінеті директора», — розповів Закалюк.

За його словами, «але враховуючи те, що цей хлопчик, якого побили, вже не перший раз, часом є конфліктним у класі, прийшли також ще інші батьки у класі, які також хотіли провести цю розмову, бо дуже часто стаються конфліктні ситуації у класі. Але вони були, власне, неприсутні. Ця розмова завершилась тим, що батьки перепросили за поведінку своїх дітей».

Закалюк додав: «Цим батькам, напевно, що на їхню думку щось не підійшло. Вони просто встали і вийшли з кабінету директора. Коли вони вийшли на вулицю, власне, тут була інша частина батьків. Далі стався конфлікт між самими батьками. Спочатку між мамами, де вступився один з батьків, у цю ситуацію втрутився. Пізніше вже цей тато, який був в кабінеті, також вийшов. І в силу їхнього конфлікту між двома чоловіками, один з них мав при собі цю зброю. Він її застосував. Відбулися чотири постріли».

«В цей момент вже викликали поліцію і всіх інших. В школі був присутній шкільний офіцер поліції. Але в момент, коли це все починалося, він був в класі з дітками, бо мав профорієнтаційний урок. Він швидко вибіг сюди. І він завершив цей конфлікт, де попросив батька залишити цей пістолет. І вже далі почали працювати правоохоронні органи», — додав він.

