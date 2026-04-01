Справа про вбивство Парубія: суд вирішив подальшу долю підозрюваного

Михайло Сцельніков, підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія / © ТСН

Франківський райсуд Львова 1 квітня подовжив запобіжний захід Михайлу Сцельнікову, підозрюваному у вбивстві нардепа Андрія Парубія. Фігурант проведе під вартою без права застави ще 60 діб.

Про це повідомило «Суспільне Львів».

У Франківському райсуді відбулося підготовче засідання у справі щодо вбивства Парубія. Раніше слухання відклали після встановлення анкетних даних обвинуваченого через відсутність однієї із суддів колегії.

Засідання стартувало о 11:21 — суд розпочав із уточнення анкетних даних сторін захисту та обвинувачення. Перед цим до зали доправили Сцельнікова.

Підготовче засідання вирішили проводити без участі потерпілого Володимира Парубія та його адвоката Андрія Федура. Інші потерпілі та їхні представники були присутні в суді.

Згодом Сцельніков звернувся до суду з проханням визначити йому запобіжний захід під час цього засідання або в режимі відеозв’язку. Сторона обвинувачення клопотала про продовження тримання фігуранта під вартою без можливості внесення застави. Сам обвинувачений заявив, що погоджується з позицією прокурора.

«Я в принципі прокурора підтримую. Але враховуючи, що сьогодні — 1 квітня і він каже, що є загроза, що я можу якісь там речові докази десь приховати. Проте наші правоохоронні органи напряму їх крадуть з матеріалів кримінальної справи — це бінго. Молодець прокурор. А так я підтримую», — сказав Сцельніков.

Після цього колегія суддів вийшла до нарадчої кімнати та згодом оголосила рішення: Сцельніков залишатиметься під вартою ще 60 діб без права внесення застави — до 30 травня 2026 року.

Адвокат потерпілої сторони Юрій Зошій повідомив про подання цивільного позову щодо компенсації моральної шкоди.

Справа про вбивство Андрія Парубія — останні новини

Нагадаємо, в середині березня СБУ передала до суду справу обвинуваченого у вбивстві Парубія. Слідство встановило, що 2024 року Сцельнікова завербували спецслужби РФ, коли він шукав безвісти зниклого сина. Окрім убивства нардепа, фігурант передавав ворогу дані про ЗСУ та паливні ешелони, закликав до повалення влади й виправдовував агресію РФ. Під час обшуків на Личаківському цвинтарі знайшли його схованку зі зброєю.

Зловмисника затримали у вересні 2025 року під час спроби втекти за кордон. Йому інкримінують держзраду, теракт та незаконне поводження зі зброєю, що передбачає довічне ув’язнення.