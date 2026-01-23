Сніг, туман і різкі перепади температури: прогноз погоди на 24 січня у Львівській області

Білка. / © Pexels

У суботу, 24 січні, погодні умови у Львові та області будуть з нестійким характером із чергуванням опадів: снігу та мокрого снігу. Вдень очікується плюсова температура повітря.

Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Вночі та зранку у Львові та на території області очікується туман з видимістю 200-500 м. На дорогах — ожеледиця, налипання мокрого снігу. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с. Протягом дня буде хмарно. Вночі невеликий сніг, а вдень день мокрий сніг.

У Львівській області температура повітря вночі становитиме 2-7° морозу. Вдень очікується від -4° до +1°.

У Львові вночі стовпчики термометрів покажуть 4-6° морозу, а вдень — від 1° морозу до 1° тепла.

Як повідомлялося, у Києві 24 січня потеплішає. Однак у столиці і вночі, і протягом дня сніжитиме. Стовпчики термометрів покажуть від 11° до 9° нижче нуля.