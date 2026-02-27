ТСН у соціальних мережах

Львів
Смертельна ДТП з прокурором і дітьми військового: суд вирішив долю фігуранта

Підозрюваний у збитті дітей на Львівщині прокурор перебуватиме під вартою, але має шанс вийти на волю.

Ірина Лаб'як
Суд

Суд / © Pixabay

Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід працівнику прокуратури, підозрюваному в скоєнні смертельної ДТП. Трагедія забрала життя 14-річної дівчини, а її брат зазнав травм.

Про це повідомив Личаківський райсуд Львова.

26 лютого слідчий суддя Личаківського райсуду обрав запобіжний захід для працівника прокуратури, підозрюваного у скоєнні ДТП, у якій загинула 14-річна дівчина та був травмований 9-річний хлопчик.

Так, підозрюваного взяли від варту на 60 днів, але він ще може вийти на волю під заставу у розмірі 266 тис. 240 грн. У разі внесення застави, на фігуранта накладуть процесуальні обов’язки.

ДТП з прокурором і дітьми на Львівщині — що відомо

Нагадаємо, увечері 24 лютого поблизу села Смереків на Львівщині прокурор за кермом Skoda на пішохідному переході збив двох дітей. 14-річна дівчинка загинула на місці, її 9-річного брата госпіталізували. Батько дітей — військовослужбовець, який зараз на фронті. За даними Офісу генпрокурора, водій був тверезий і повертався з роботи; його затримано.

Генпрокурор Руслан Кравченко взяв під особистий контроль розслідування смертельної ДТП, спричиненої співробітником Шептицької окружної прокуратури. Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 286 КК України, що передбачає до 8 років ув’язнення. Задля прозорості справу передали Генеральній інспекції ОГП, залучивши фахівця із захисту дітей. Наразі тривають експертизи, вирішується питання про відсторонення фігуранта.

За даними ЗМІ, ім’я прокурора-учасника аварії — Руслан Кульчицький, йому 25 років. Чоловік працює у Шептицькій окружній прокуратурі, хоча в декларації вказаний як стажист Херсонської прокуратури.

