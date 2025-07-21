У Львівській області водій напідпитку втопив авто з людьми (фото)

ДТП на Львівщині / © Поліція Львівської області

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У селі Ясниська Яворівського району Львівської області сталася смертельна ДТП. Уранці 20 липня автомобіль BMW X5, яким керував нетверезий водій, з’їхав у водойму «Ясниський кар’єр». Один із пасажирів не зміг вибратись із салону та загинув.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як повідомили у поліції, 27-річний мешканець району не впорався з керуванням, авто опинилось у воді. Водій і двоє пасажирів (26 та 32 роки) встигли вибратись і дістатися берега. Третій пасажир — 40-річний житель Стрийського району — залишився заблокованим у машині та втопився. Його тіло дістали рятувальники.

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Встановлено, що водій був у стані алкогольного сп’яніння. Його затримано за ст. 208 КПК України. Йому оголошено підозру за ч.3 ст.286-1 ККУ — порушення ПДР у стані сп’яніння, що спричинило загибель людини.

© Поліція Львівської області

© Поліція Львівської області

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі та позбавлення права керування авто на такий самий термін. Досудове розслідування триває. Найближчим часом суд обере запобіжний захід.

Нагадаю, раніше ми писали про те, що у Києві працівник прокуратури збив жінку на пішохідній зоні, на жаль постраждала від отриманих травм померла.