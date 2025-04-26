Смертельна аварія у Львові: потяг наїхав на чоловіка

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Увечері 25 квітня у Львові сталася смертельна залізнична аварія. Близько 22:40 потяг сполученням «Перемишль-Запоріжжя» наїхав на 52-річного мешканця Львівського району, який лежав на коліях біля платформи в районі 5-го парку.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Чоловік загинув на місці від отриманих травм. За попередньою інформацією, причини перебування постраждалого на коліях невідомі.

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«За фактом слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині електропоїзд наїхав на пенсіонерку.