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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
687
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1 хв

Смерть людини під колесами трамвая у Львові: деталі трагічної події

На місце події оперативно викликали екстрені служби та слідчо-оперативну групу.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Львіський трамвай / Ілюстративне фото

Львіський трамвай / Ілюстративне фото

Стали відомі деталі трагічної події за участі трамвая у Львові. За попередньою інформацією, під час зупинки маршруту №1 невідома особа лягла під колеса, що спричинило несумісні з життям травми.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Наразі відомо, що трамвай рушав від зупинки на вул. Руській в сторону площі Ринок в той час, коли з протилежної від зупинки сторони людина опинилася під колесами вагона.

“Особу загиблого встановлюють. Попередньо — це чоловік, орієнтовно 45 років, без місця постійного проживання”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вивчають відеозаписи з камер спостереження, які надало місто, та встановлюють усі обставини події. Зокрема, розглядається версія про самогубство.

Нагадаємо, вчора у центрі Львова на вулиці Руській трапився жахливий інцидент — трамвай відтяв голову чоловіку.

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