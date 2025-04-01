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- Львів
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Смерть людини під колесами трамвая у Львові: деталі трагічної події
На місце події оперативно викликали екстрені служби та слідчо-оперативну групу.
Стали відомі деталі трагічної події за участі трамвая у Львові. За попередньою інформацією, під час зупинки маршруту №1 невідома особа лягла під колеса, що спричинило несумісні з життям травми.
Про це повідомляє Львівська міська рада.
Наразі відомо, що трамвай рушав від зупинки на вул. Руській в сторону площі Ринок в той час, коли з протилежної від зупинки сторони людина опинилася під колесами вагона.
“Особу загиблого встановлюють. Попередньо — це чоловік, орієнтовно 45 років, без місця постійного проживання”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці вивчають відеозаписи з камер спостереження, які надало місто, та встановлюють усі обставини події. Зокрема, розглядається версія про самогубство.
Нагадаємо, вчора у центрі Львова на вулиці Руській трапився жахливий інцидент — трамвай відтяв голову чоловіку.