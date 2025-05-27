Смерть хлопчика після лікування зубів у Львові: підозрювана лікарка мобілізувалася до ЗСУ

5-річний Велес Пашник, який помер після лікування зубів у Львові

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Підозрювана у смерті 5-річного Велеса Пашника під час лікування зубів у Львові анестезіологиня Ірина Пода мобілізувалася на військову службу. Тепер адвокати лікарки клопочуть про зупинку провадження у справі.

Про це повідомляє видання Zaxid.net із посиланням на батька померлого хлопчика Віктора Пашника.

Батько Велеса розповів, що Пода мобілізувалася до ЗСУ через рекрутинговий центр. Тепер справу хочуть призупинити. Суд має розглянути відповідне клопотання адвокатів лікарки.

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«Звісно, що це портновщина, можливість уникнути покарання і відповідальності», — сказав Пашник.

Згідно з законом, мобілізація є підставою для зупинки провадження у справі. Поки підозрювана анестезіологиня перебуватиме на службі, термін давності справи спливатиме.

Як заявили у прокуратурі Львівської області, там не підтримують зупинки провадження у цій справі та вимагатимуть арешту Поди.

«Прокуратура не згідна, у звʼязку із чим подано клопотання про зміну їй запобіжного заходу із домашнього арешту на тримання під вартою. Окрім цього, прокурори будуть заперечувати проти зупинення кримінального провадження«, — йдеться у заяві прокуратури.

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Там додали, що також підготовано клопотання про дозвіл на затримання лікарки, аби привести її до суду для розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу.

Що відомо про смерть Велеса після лікування зубів?

Нагадаємо, у грудні 2023 року український музикант Віктор Пашник повідомив про важку ситуацію у його родині: 5-річний син Велес впав у кому у стоматологічній клініці Ori-Dent під час операції з видалення молочних зубів під загальним наркозом.

Дитина більше місяця перебувала у комі і померла у січні 2024 року.

У квітні того ж року клініко-експертна комісія Департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА надала висновок щодо смерті Велеса: надання медичної допомоги пацієнту визнали неналежним, адже стоматологиня та анестезіологиня не мали кваліфікації та сертифіката для лікування дітей.

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У лютому 2025 року поліція повідомила анестезіологині про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, підробленні документів, використанні завідомо підробленого документа та незаконній лікувальній діяльності. Їй загрожує до п’яти років ув’язнення.