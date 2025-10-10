Складна зима попереду: у Львові готуються до блекаутів і дефіциту газу

Львів. / © pixabay.com

Львів готується до можливих знеструмлень. Місто переходить до режиму тестування альтернативних джерел. Втім, опалювальний сезон не розпочнеться у найближчі тижні.

Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

“Зима може бути складною. Сьогоднішня ніч у Києві це вкотре довела. Від завтра переводимо Львів до режиму тестування. Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту”, - наголосив чиновник.

Вже цими вихідними у Львові відключать світлофори від основного живлення і переведуть на альтернативне, аби переконатися, що у випадку блекауту вони працюватимуть.

Міський голова повідомив, що поки що опалювальний сезон у Львові не розпочнуть. Однак за заявками опалення розпочали у школах, садочках і лікарнях. Втім, поки нема лімітів, місто не може запускати ТЕЦ-1 і ТЕЦ-2 на повну потужність.

“Що стосується опалення – справді холодно. Але зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення. На жовтень ліміт газу є 8 млн м3. Щоб повноцінно пройти осінньо-зимовий період з жовтня, треба ще 10 млн. Їх немає. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно, аби взимку тепло таки було”, - наголосив Садовий.

Нагадаємо, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків прогнозує важку зиму через ймовірні відключення газу. З його слів, до відключення світла населення хоч якого готове, а от до проблем з газопостачанням - ні.

Зауважимо, що мер Харкова Ігор Терехов вважає, що для Харкова прийдешня зима буде найскладнішою за всю війну. Протягом останніх кількох днів РФ атакувала три трансформаторні підстанції, які живили обласний центр. Ці удари стали дуже серйозними для потужностей "Харківобленерго".