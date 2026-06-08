Скандал у Кам’янці-Бузькій: міськрада випадково “злила” застілля в YouTube — мер прокоментував (відео)

Камʼянка-Бузька міськрада випадково транслювала в YouTube застілля / © Скріншот

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Камʼянка-Бузька міськрада випадково показала в прямому ефірі YouTube, як її працівники бенкетують у сесійній залі. Запис одразу видалили, проте скриншоти застілля вже поширилися місцевими пабліками.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

На відео видно 24 працівників міськради, які стояли у великій залі біля столу з їжею та коробками піци. На кадрах присутні пили міцний алкоголь, а саме застілля було сплановане заздалегідь.

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Заступник міського голови Олег Квасніцький у коментарі журналістам заявив, що працівники зібралися виключно в обідню перерву і подібних святкувань у відомстві зазвичай не практикують. Причини запуску онлайн-ефіру посадовець назвати не зміг.

«Це було в обідній час, з 13:00 до 14:00. Люди просто зібралися, з’їли торт і розійшлися далі працювати. Дивна історія, як запустилася трансляція, звідки вона взялася. Ми трансляцію включаємо тільки під час засідань. В той день перед тим засідань не було. Ми взагалі не практикуємо святкування днів народжень на роботі й на робочих місцях. Взагалі не пам’ятаємо, коли разом щось святкували: як в стінах міської ради, так і поза ними», — розповів Олег Квасніцький, додавши, що у понеділок у мерії детально розбиратимуться в ситуації.

Міський голова Кам’янки-Бузької Олег Омелян, який очолює громаду з 2010 року, заперечив наявність великої кількості алкоголю на столах, проте підтвердив, що знав про плани підлеглих зібратися на обіді. За його словами, до нього зверталися із проханням дозволити «з’їсти піци». Посадовець зазначив, що обставини інциденту наразі з’ясовуються, і висловив обурення реакцією громадськості.

«На превеликий жаль, сьогодні місцеве самоврядування є крайнє у всьому. Не можна ніде піти, бо ви ж місцеве самоврядування. В нас є похорони військових, на жаль, туди приходить тільки місцеве самоврядування, всі інші зайняті. Люди в обід хотіли скромно з’їсти піцу і відсвяткувати дещо, а тепер зі всіх зробили злочинців. Напевно не мають більше про що писати. Ми все з’ясовуємо, нам неприємно», — сказав мер.

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Він запевнив, що подібне у стінах установи відбулося вперше за рік, і керівництво вже зробило висновки, аби запобігти повторенню таких випадків. Також Олег Омелян заявив, що бере всю відповідальність за інцидент на себе.

«Будуть карати міського голову, бо в всьому однозначно винний міський голова. Коли щось добре, то всі причетні, а коли, ні, то міський голова винний. Я вам сказав, що я винен у всьому, але ви ж хочете написати більше, щоб у вас було більше підписників, щоб всі говорили, яка Кам’янка-Бузька міська рада погана. Я вам сказав, що у всьому винен я, я допустив це. Мені неприємно через те, що сталося, я себе в тому звинувачую. Чому я маю когось звинувачувати», — заявив міський голова.

Яким саме чином технічно запустилося мовлення із сесійної зали у неробочий час, у міській раді наразі не встановили.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 8 червня затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та ексочільником Верховного Суду Всеволодом Князєвим, якого у травні 2023 року викрили на отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

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