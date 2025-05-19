Скандал із викраденням ветерана працівниками ТЦК у Львові: відповідь ОК "Захід" інтригує

Скандали під час мобілізації / © ТСН.ua

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У Львові ветеран Нацгвардії Андрій Баглай, який був звільнений із Сил оборони за станом здоров’я і має групу інвалідності, повідомив про побиття та викрадення працівниками ТЦК.

Речник ОК «Захід» Олег Домбровський прокоментував скандал і заперечив, що його підлеглі застосовували силу проти ветерана. Про це пише «Суспільне Львів».

Домбровський стверджує, що львів’янин Баглай відмовився показати свої військово-облікові документи, при цьому «вів себе зверхньо і відповідав військовослужбовцям у некоректній формі».

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«Громадянин Андрій Баглай був запрошений до ТЦК. Лише під час слідування по маршруту він виявив бажання сказати про те, що він проходив військову службу і був звільнений з лав ЗСУ за станом здоров’я. Після з’ясування цих обставин його було відпущено. Стосовно того, що громадянин заявляв про застосування неправомірних дій стосовно нього, проведене розслідування це не підтвердило», — каже речник ОК «Захід».

Домбровський стверджує, що жодних звернень з боку цього ветерана до правоохоронних органів або до лікарень не було.

Також він уточнив, що четверо з п’ятьох військовослужбовців ТЦК, які затримували Баглая, є учасниками бойових дій.

Дата публікації 18:18, 18.05.25 Кількість переглядів 65 У Львові працівники ТЦК нібито викрали та побили ветерана — соцмережі

Нагадаємо, що у Харківському районному територіальному центрі комплектування 39-річний чоловік загинув, вистрибнувши з вікна третього поверху будівлі.

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