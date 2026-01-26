Штормове попередження на Львівщині: синоптики попередили про небезпеку

Львів під штормовим попередженням / © ТСН

Упродовж 27-30 січня на території Львівської громади — штормове попередження. У регіоні очікується нестійка погода. Час від часу проходитимуть дощі, подекуди можливий мокрий сніг.

Про це стало відомо від Львівського регіонального центру з гідрометеорології, повідомляє Львівська міська рада.

Також синоптики застерігають про утворення ожеледиці на автошляхах і тротуарах.

Через це водіям радять дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а пішоходам — бути особливо уважними під час пересування.

Нагадамо, за прогнозами синоптиків наприкінці січня в Києві та області очікується нестабільна погода з температурними коливаннями та опадами різної інтенсивності. Складні погодні умови будуть обумовлені впливом вологих повітряних мас із півдня.

Тим часом, за прогнозом синоптиків, 27 січня, у західних областях України очікується найтепліша погода.