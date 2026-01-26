- Дата публікації
Штормове попередження на Львівщині: синоптики попередили про небезпеку
Львівський регіональний центр повідомляє про погіршення погоди. Водіям та пішоходам радять бути обережними на дорогах через ожеледицю.
Упродовж 27-30 січня на території Львівської громади — штормове попередження. У регіоні очікується нестійка погода. Час від часу проходитимуть дощі, подекуди можливий мокрий сніг.
Про це стало відомо від Львівського регіонального центру з гідрометеорології, повідомляє Львівська міська рада.
Також синоптики застерігають про утворення ожеледиці на автошляхах і тротуарах.
Через це водіям радять дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а пішоходам — бути особливо уважними під час пересування.
Нагадамо, за прогнозами синоптиків наприкінці січня в Києві та області очікується нестабільна погода з температурними коливаннями та опадами різної інтенсивності. Складні погодні умови будуть обумовлені впливом вологих повітряних мас із півдня.
Тим часом, за прогнозом синоптиків, 27 січня, у західних областях України очікується найтепліша погода.