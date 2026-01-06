Шкільний скандал у Львівській області: вчителька цькувала учнів та порушувала посадові обов’язки

Шкільний скандал у Львівській області / © Pexels

У ліцеї села Нежухів на Львівщині вчителька початкових класів Наталія Сулик отримала догану за систематичне порушення службових обов’язків та відмову діяти відповідно до встановлених процедур.

Про це повідомив директор навчального закладу Анатолій Смакал в інтерв’ю "Суспільному".

За словами директора, Сулик неодноразово ігнорувала обов’язки: пропускала уроки, змінювала розклад без пояснень, порушувала терміни проведення екскурсій і не подавала письмових звітів про проблеми в класі. Ці факти стали підставою для складання акта та початку службового розслідування після інциденту, коли учні мали поїхати на екскурсію під час уроків, але поїздка не відбулася.

Для оцінки ситуації в класі залучили шкільного психолога. Проте згодом з’ясувалося, що Наталія Сулик незаконно поширила висновок психолога у батьківському чаті, розкривши персональні дані дітей. Це стало додатковим порушенням, яке може порушувати права учнів та їхніх батьків.

"Першу догану їй винесено за невиконання службових обов’язків, часті зміни розкладу та пропуск уроків. Другу догану розглядають за порушення конфіденційності: вона поширила психолого-педагогічні характеристики дітей у батьківському чаті, що є неприпустимим. Вона зараз на лікарняному, але після повернення з понеділка ми оформимо всі документи", – додав директор ліцею.

