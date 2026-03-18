«Шахед» атакував Львів / © tsn.ua

Пізно ввечері 18 березня було зафіксовано удар дрона-камікадзе типу «Шахед» по Головному управлінню СБУ у Львівській області.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, дрон пролетів через усю територію України та влучив в об’єкт у Львові під час повітряної тривоги. Попередньо відомо, що постраждалих немає. На місці удару працюють усі профільні служби для ліквідації наслідків.

Зазначимо, що в центрі Львова було чутно звук вибуху, а уламки БпЛА вже виявлені в місті.

Козицький наголосив, що ситуація контрольована, а правоохоронні та рятувальні служби оперативно реагують на інцидент.

«Ворожий безпілотник атакував Головне управління СБУ у Львівській області. Є руйнування. Також у Львові виявляють уламки БпЛА. Якщо натрапите на таку знахідку, в жодному разі не підходьте — може здетонувати. Одразу викликайте поліцію та ДСНС», — закликав Козицький.

Ворог два дні поспіль атакує столицю у ранковий час, вдень і ввечері, коли на вулицях — тисячі людей, які їдуть на роботу, йдуть по справах або перебувають на заняттях у школах.

