СБУ зірвала теракт у Львові: затримано агентів російського ГРУ

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Служба безпеки України спільно з Нацполіцією запобігла спробі ворожої диверсії у Львові, яку готувала російська воєнна розвідка (ГРУ). Під час спецоперації контррозвідники затримали двох агентів, які планували підірвати адмінбудівлю одного з райвідділів поліції.

За матеріалами слідства, злочин мав бути вчинений із використанням саморобного вибухового пристрою, замаскованого у пакеті. Агентів мали підірвати дистанційно – разом із вибухівкою, щойно ті занесли б її до приміщення.

Вибухівка, замаскована під вогнегасник. / © Служба безпеки України

Однією з виконавиць виявилася 22-річна киянка, яка шукала “легкий заробіток” у проросійських Telegram-каналах. Саме там її завербував кадровий співробітник російського ГРУ. Першим “випробуванням” для дівчини стало розповсюдження у столиці листівок із фейками російської пропаганди.

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Пізніше її відправили до Львова з завданням — організувати теракт проти українських правоохоронців. Для цього вона залучила свого знайомого, також мешканця Києва.

На Львівщині агенти дістали з попередньо підготовленого схрону вибухівку, замасковану під вогнегасник. Поблизу цілі планували встановити приховану камеру з віддаленим доступом — щоб російські куратори могли спостерігати за виконанням теракту та його наслідками.

СБУ виявила агентів ще до реалізації плану, зафіксувала всі підготовчі дії та затримала їх безпосередньо під час наближення до адмінбудівлі з вибухівкою.

Наразі обом фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою. Максимальне покарання — довічне ув’язнення з конфіскацією майна.