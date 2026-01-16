Садовий попередив львів’ян про небезпеку на вулиці: в чому річ (фото)

Міський голова Львова Андрій Садовий / © Getty Images

Через різке нічне похолодання після відлиги вулиці Львова вкрилися кригою, а на дахах утворилися небезпечні бурульки. Міський голова Андрій Садовий закликав львів’ян до максимальної обережності та наголосив на важливості взаємодопомоги

Про це мер написав у Мережі.

«Обережно! На вулиці дуже слизько!» — наголосив Садовий.

Удень і напередодні ввечері температура у Львові була вище нуля, тож сніг почав активно танути. Вночі ж мороз повернувся, і вся тала вода швидко замерзла.

На дахах накопичилося багато льоду та утворилися бурульки. Від ночі комунальні служби працюють над їхнім прибиранням: знімають небезпечні нависи та посипають тротуари, адже пішохідні доріжки сильно обледеніли.

«Працюємо максимально швидко, але, будь ласка, будьте дуже обережні — це питання здоров’я. Якщо бачите поруч старшу людину, допоможіть їй перейти слизьку ділянку. Бережіть себе і одне одного», — закликав міський голова Львова.

Погода у Львові / © Садовий/Facebook

Нагадаємо, 14 січня повідомлялося, що на Львівщині очікується різке похолодання та сильні снігопади. Такі погодні умови разом із графіками відключень електроенергії створюють додаткові ризики для стабільного функціонування транспортної мережі та комунального сектору. Влада закликала громадян залишатися вдома, уникати подорожей на великі відстані, а також подбати про автономне освітлення, павербанки, запас питної води та теплий одяг на випадок затяжних вимкнень світла.

До слова, 15 січня відомий ресторатор Вардкес Арзуманян тимчасово закрив у Львові культові заклади «Кентавр», «Монс Піус» та «ПараДжанов» через критичні умови для бізнесу. Одні з причин — 15-годинні відключення світла та відсутність водопостачання.