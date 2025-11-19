ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
2108
Час на прочитання
1 хв

Російська армія вдарила по Львівській області: які наслідки атаки

Автор публікації
Олена Капнік
Російська армія вдарила по Львівській області: які наслідки атаки

© pixabay.com

Вночі 19 листопада російські окупанти атакували Львівську область безпілотниками та крилатими ракетами. Пошкоджено енергетичний обʼєкт.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

“Постраждав енергообʼєкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. На одному з обʼєктів гасять пожежу”, - наголосив чиновник.

За попередніми даними, минулося без жертв й потерпілих. Козицький зауважує, що системи життєзабезпечення області працюють в штатному режимі.

Дата публікації
Кількість переглядів
2108
