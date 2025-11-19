- Дата публікації
-
- Категорія
- Львів
- Кількість переглядів
- 2108
- Час на прочитання
- 1 хв
Російська армія вдарила по Львівській області: які наслідки атаки
Вночі 19 листопада російські окупанти атакували Львівську область безпілотниками та крилатими ракетами. Пошкоджено енергетичний обʼєкт.
Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
“Постраждав енергообʼєкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. На одному з обʼєктів гасять пожежу”, - наголосив чиновник.
За попередніми даними, минулося без жертв й потерпілих. Козицький зауважує, що системи життєзабезпечення області працюють в штатному режимі.