Російська армія вдарила дронами по Львівській області: влада про наслідки
У вівторок, 23 грудня, російська армія атакувала безпілотниками Львівську область. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
«Цієї ночі ворог атакував бойовими безпілотниками об’єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. На жаль, є наслідки», — наголосив очільник ОВА.
Деталей атаки та які наслідки, чиновник не повідомив.
Зауважимо, що повітряна тривога на Львівщині була оголошена о 06:42. Влада попереджала, що у повітряному просторі області перебувають безпілотники.
Новина доповнюється