Атака на Львів / © Садовий/Facebook

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Внаслідок ранкових ракетних ударів по Львіву було пошкоджено квитковий термінал залізничної станції «Скнилів». Є загиблі та поранені.

Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».

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«За попередньою інформацією, внаслідок удару по станції є загиблі та постраждалі, зокрема на прилеглій до неї території. Залізничники не постраждали», — йдеться у повідомленні.

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В УЗ наголошують, що після отримання попередження про загрозу від моніторингового центру машиніст електропоїзда, який наближався до станції, зупинив потяг на під’їзді до неї та евакуював пасажирів. На той момент вокзал не працював.

Зараз на місці удару працюють рятувальники та інші екстрені служби. У компанії також повідомили, що з’ясовують масштаби пошкоджень залізничної інфраструктури.

Атака на Львів 20 листопада — деталі

У п’ятницю, 20 листопада, РФ влаштувала масовану атаку. Зранку росіяни атакували крилатими ракетами західні регіони. Протягом кількох годин повітряні цілі летіли на Львів. У місті сталися потужні вибухи.

Згодом влада заявила, що РФ завдала ударів по Львіву. Сталося влучання у квитковий термінал на залізничній станції «Скнилів». Окрім того, пошкоджено автомобілі та один із гуртожитків.

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Сьогодні Львів та область пережили одну з найважчих комбінованих повітряних атак. Сили ППО відбивали наліт майже шість годин поспіль. Зокрема, у Стрийському районі було пошкоджено енергетичний об’єкт, а в Золочівському збитий дрон понівечив три житлові будинки.

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