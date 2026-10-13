Посеред дня вибухи пролунали біля Львова: пошкоджено будинки, є травмовані — деталі (фото)

Вибух. / © Associated Press

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Вдень 13 жовтня у Львові прогриміли вибухи. Реактивні безпілотники атакували село неподалік обласного центру.

Що відомо про наслідки — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Повітряна тривога у Львівському районі тривала менш ніж пів години — від 15:03 до 15:30. Повітряні сили попереджали про БпЛА над містом. За даними моніторів, він летів на низьких висотах.

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О 15:26 у Львові було чути вибухи. Місцева влада повідомляла про роботу протиповітряної оборони.

«Працює ППО. Нічого не знімаємо і ніде не викладаємо», — наголосив керівник ОВА Максим Козицький.

Що відомо про наслідки атаки

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про влучання БпЛА у Малехові Львівської громади. Водночас очільник ОВА Максим Козицький уточнив, що у селі впав підбитий безпілотник.

«Пошкоджено приватні житлові будинки. На місці працюють всі профільні служби», — наголосив чиновник.

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Станом на 16:00 відомо, що кількість травмованих зросла до трьох.

Фото наслідків

Фото з місця падіння ворожого безпілотника у Малехові. / © Садовий/Facebook

Фото з місця падіння ворожого безпілотника у Малехові. / © Садовий/Facebook

Фото з місця падіння ворожого безпілотника у Малехові. / © Садовий/Facebook

Удари по Львову — останні новини

В ніч проти 13 жовтня сталась атака на Львів і область. У селі Муроване Львівського району уламки дронів впали на житлові будинки. Минулося без постраждалих.

Зауважимо, що зранку 10 жовтня у Львові сталися вибухи. У місті було оголошено повітряну тривогу. Вперше обласний центр перебував під атакою реактивних дронів.

Останнім часом захід України перебуває під новою загрозою, адже реактивні «Шахеди» почали досягати регіонів, які раніше для них були недосяжними. Ці повітряні цілі становлять додаткову небезпеку через вищу швидкість польоту.

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