РФ атакувала серце культури Львова: що сталося з органним залом

Наслідки атаки на Львівський органний зал 24 березня / Фото: Тарас Демко / © соцмережі

Під час масованого удару РФ 24 березня Львівський органний зал зазнав пошкоджень від ударної хвилі внаслідок атаки російського безпілотника.

Про це повідомив співдиректор закладу Тарас Демко.

Як він повідомив, у будівлі вибито вікна. Підлога залу була всіяна уламками скла.

За словами Демка, персонал уже прибрав приміщення і розпочав оцінку збитків, щоб захистити інтер’єр та унікальний інструмент від впливу зовнішнього середовища.

За словами співдиректора закладу, головним завданням наразі є оперативна консервація віконних отворів задля збереження акустики та органа від вологи.

«Попереду багато роботи з відновлення, але ми вкотре доводимо, що українська культура сильніша за залізо та вибухи. Ми все відбудуємо і зробимо органний зал ще величнішим. Вечірній концерт відбувся з вибитими вікнами, наші гості слухали Шопена», — наголосив він.

Атака РФ на Львів — що відомо

Нагадаємо, Росія 24 березня завдала масованого удару по низці обласних центрів заходу та центру країни — Львову, Івано-Франківську, Тернополю, Вінниці, Житомиру.

У Львові 24 березня внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.

Також пошкоджено об’єкт із Міжнародного списку культурних цінностей — Бернардинський монастир.