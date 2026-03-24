- Дата публікації
-
- Категорія
- Львів
- Кількість переглядів
- 923
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ атакувала серце культури Львова: що сталося з органним залом
Російський «Шахед» пошкодив історичну будівлю Львівського органного залу.
Під час масованого удару РФ 24 березня Львівський органний зал зазнав пошкоджень від ударної хвилі внаслідок атаки російського безпілотника.
Про це повідомив співдиректор закладу Тарас Демко.
Як він повідомив, у будівлі вибито вікна. Підлога залу була всіяна уламками скла.
За словами Демка, персонал уже прибрав приміщення і розпочав оцінку збитків, щоб захистити інтер’єр та унікальний інструмент від впливу зовнішнього середовища.
За словами співдиректора закладу, головним завданням наразі є оперативна консервація віконних отворів задля збереження акустики та органа від вологи.
«Попереду багато роботи з відновлення, але ми вкотре доводимо, що українська культура сильніша за залізо та вибухи. Ми все відбудуємо і зробимо органний зал ще величнішим. Вечірній концерт відбувся з вибитими вікнами, наші гості слухали Шопена», — наголосив він.
Атака РФ на Львів — що відомо
Нагадаємо, Росія 24 березня завдала масованого удару по низці обласних центрів заходу та центру країни — Львову, Івано-Франківську, Тернополю, Вінниці, Житомиру.
У Львові 24 березня внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.
Також пошкоджено об’єкт із Міжнародного списку культурних цінностей — Бернардинський монастир.