Удар по Львівщині 29 листопада / © facebook/Андрій Садовий

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На Львівщині внаслідок російської атаки сьогодні ввечері, 29 листопада, постраждав п’ятирічний хлопчик.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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За його словами, внаслідок ворожої атаки поблизу села Збиранка Львівської громади постраждав 5-річний хлопчик.

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«Вибуховою хвилею вибило вікно, уламки скла травмували дитину. Хлопчика госпіталізували», — повідомив Садовий.

Крім того, на території дачних кооперативів пошкоджено чотири будинки. В одному з них серйозно пошкоджено дах.

Нагадаємо, що сьогодні у Дніпрі ворог влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого було поранено 6-річну дитину.

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