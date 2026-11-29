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РФ атакувала Львівщину: постраждав 5-річний хлопчик (фото)
П’ятирічний хлопчик потрапив до лікарні через вечірню атаку РФ на Львівщині.
На Львівщині внаслідок російської атаки сьогодні ввечері, 29 листопада, постраждав п’ятирічний хлопчик.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
За його словами, внаслідок ворожої атаки поблизу села Збиранка Львівської громади постраждав 5-річний хлопчик.
«Вибуховою хвилею вибило вікно, уламки скла травмували дитину. Хлопчика госпіталізували», — повідомив Садовий.
Крім того, на території дачних кооперативів пошкоджено чотири будинки. В одному з них серйозно пошкоджено дах.
Нагадаємо, що сьогодні у Дніпрі ворог влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого було поранено 6-річну дитину.