РФ атакувала Львів: влада повідомила про влучання

У Львові було неспокійно / © tsn.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні зрання, 15 січня, під час оголошеної повітряної тривоги у Львові прогримів вибух.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Максим Козицький.

«За попередньою інформацією, є влучання ворожого бойового безпілотника у центрі Львова. Всі профільні служби виїхали на місце. Інформуватиму», — зазначив він.

Реклама

Згодом мер міста Андрій Садовий повідомив деталі:

«Ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері. Символічне місце — те, чого агресор боїться найбільше. Попередньо — без постраждалих. Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд. Вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч — зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках».

Через ворожу атаку у Львові тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького. Приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує.

Через перекриття не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.

Реклама

Нагадаємо, зрання у Львові було чути звуки вибуха. Місцева влада закликала мешканців перебувати у безпечних місцях до відбою небезпеки.