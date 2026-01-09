- Дата публікації
-
- Львів
Ракетний удар по Львову: влада повідомила про перші наслідки
Газ, наголошують у мерії, відключили з міркувань безпеки.
Внаслідок ракетної атаки РФ пізно вечері 8 січня у селі Рудно, що під Львовом, спрацювала автоматична система безпеки газу. Сталися проблеми з газопостачанням.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
«З міркувань безпеки газопостачання тимчасово припинене для 376 абонентів на кількох вулицях.Це не аварія в мережі — захист спрацював через ударну хвилю», — поінформував мер.
З його слів, фахівці вже працюють на місці, перевіряють обладнання. Після цього газ подадуть назад до осель, додав Садовий.
Зауважимо, що вночі депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомляв, що у низці населених пунктів Львівщини фіксуються перебої з газом. Зокрема, у селі Рудно.
Атака на Львів
Близько опівночі під час повітряної тривоги у Львів сталися потужні вибухи. Інформації про цілі у напрямку регіону не було. Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури.
У Повітряному командуванні «Захід» ПС заявили, що російська ракета летіла зі швидкістю близько 13 тисяч км/год. Це ускладнило її перехоплення засобами протиповітряної оборони. О 23:47 було завдано ракетного удару.
Представник ПС Юрій Ігнат наголосив, що армія РФ атакувала Львівську область балістикою. Вони запустили ракету дального радіусу дії з полігону «Капустин Яр». Це, як вказують моніторингові канали, була ракета «Орешнік».