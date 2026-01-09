ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
2129
Час на прочитання
1 хв

Ракетний удар по Львову: влада повідомила про перші наслідки

Газ, наголошують у мерії, відключили з міркувань безпеки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Газ.

Газ / © УНІАН

Внаслідок ракетної атаки РФ пізно вечері 8 січня у селі Рудно, що під Львовом, спрацювала автоматична система безпеки газу. Сталися проблеми з газопостачанням.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«З міркувань безпеки газопостачання тимчасово припинене для 376 абонентів на кількох вулицях.Це не аварія в мережі — захист спрацював через ударну хвилю», — поінформував мер.

З його слів, фахівці вже працюють на місці, перевіряють обладнання. Після цього газ подадуть назад до осель, додав Садовий.

Зауважимо, що вночі депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомляв, що у низці населених пунктів Львівщини фіксуються перебої з газом. Зокрема, у селі Рудно.

Атака на Львів

Близько опівночі під час повітряної тривоги у Львів сталися потужні вибухи. Інформації про цілі у напрямку регіону не було. Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури.

У Повітряному командуванні «Захід» ПС заявили, що російська ракета летіла зі швидкістю близько 13 тисяч км/год. Це ускладнило її перехоплення засобами протиповітряної оборони. О 23:47 було завдано ракетного удару.

Представник ПС Юрій Ігнат наголосив, що армія РФ атакувала Львівську область балістикою. Вони запустили ракету дального радіусу дії з полігону «Капустин Яр». Це, як вказують моніторингові канали, була ракета «Орешнік».

Дата публікації
Кількість переглядів
2129
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie