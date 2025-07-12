Ранковий обстріл Львова: Садовий розповів про наслідки

Наслідки обстрілу / © ДСНС

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Унаслідок обстрілу Львова зафіксовано значні руйнування у Залізничному та Галицькому районах. Серед постраждалих — одна людина, її стан стабільний.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий у Telegram.

За його словами, у результаті обстрілу постраждало 46 житлових будинків, у яких вибито понад 500 вікон. 15 квартир визнані непридатними для проживання, 28 мешканцям запропоновано тимчасове безкоштовне проживання у готелі.

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Крім того, пошкоджено 20 автомобілів, а також три корпуси Львівської політехніки, приміщення міських судів і понад 20 об’єктів малого та середнього бізнесу.

Також він повідомив, що для підтримки постраждалих мешканців, з 10:00 до 16:00 12 та 13 липня на вул. Стороженка, 11 працює виїзний ЦНАП. Тут можна подати заяву на компенсацію: 10–15 тис. грн — на оренду житла, 12 тис. грн — за пошкоджені вікна, 8 тис. грн — за двері

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів, що кількість постраждалих зросла до шести. Серед них — 11-річний хлопчик. П’ятьом постраждалим, зокрема дитині, медики надали допомогу на місці. Один чоловік перебуває в лікарні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 12 липня армія РФ вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні.

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