Ракета летіла зі швидкістю близько 13 тисяч км/год: РФ вдарила по інфраструктурі Львова
Під час ракетного удару по Львову російська армія застосувала балістичну ракету, яка рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину.
8 січня о 23:47 російські війська завдали ракетного удару по об’єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету.
Як повідомили у Повітряному командуванні «Захід» Повітряних Сил ЗС України, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, що ускладнює її перехоплення засобами протиповітряної оборони.
Тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після детального вивчення всіх елементів озброєння.
У Повітряне командування «Захід» наголосили, що всі сили та засоби протиповітряної оборони перебувають у постійній бойовій готовності та роблять усе можливе для захисту українського неба.
Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.