Ракета летіла зі швидкістю близько 13 тисяч км/год: РФ вдарила по інфраструктурі Львова

Ракета / © ТСН.ua

Реклама

8 січня о 23:47 російські війська завдали ракетного удару по об’єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету.

Як повідомили у Повітряному командуванні «Захід» Повітряних Сил ЗС України, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, що ускладнює її перехоплення засобами протиповітряної оборони.

Тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після детального вивчення всіх елементів озброєння.

Реклама

У Повітряне командування «Захід» наголосили, що всі сили та засоби протиповітряної оборони перебувають у постійній бойовій готовності та роблять усе можливе для захисту українського неба.

Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці.

Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.