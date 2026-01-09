ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
319
Час на прочитання
1 хв

Ракета летіла зі швидкістю близько 13 тисяч км/год: РФ вдарила по інфраструктурі Львова

Під час ракетного удару по Львову російська армія застосувала балістичну ракету, яка рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину.

Олена Кузьмич
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

8 січня о 23:47 російські війська завдали ракетного удару по об’єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету.

Як повідомили у Повітряному командуванні «Захід» Повітряних Сил ЗС України, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, що ускладнює її перехоплення засобами протиповітряної оборони.

Тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після детального вивчення всіх елементів озброєння.

У Повітряне командування «Захід» наголосили, що всі сили та засоби протиповітряної оборони перебувають у постійній бойовій готовності та роблять усе можливе для захисту українського неба.

Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці.

Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

