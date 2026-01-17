Прикордонники викрили контрабанду техніки Apple на 35 млн гривень

Викриття контрабанди. Фото: 7 прикордонний Карпатський загін/Facebook

Реклама

У Львівській області прикордонники викрили контрабанду — техніку Apple на 35 мільйонів гривень, що була схована в днищі автомобіля.

Про це повідомляє пресслужба Сьомого прикордонного Карпатського загону у Facebook.

«Під час огляду мікроавтобуса Renault військовослужбовці 7 прикордонного Карпатського загону спільно з працівниками митниці виявили понад 820 одиниць техніки компанії Apple. За кермом транспортного засобу перебував 37-річний житель Львівської області. З метою уникнення підозр чоловік підібрав у Польщі кількох пасажирів. Автівка прямувала на в’їзд до України», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Під час поглибленого огляду прикордонникам довелося демонтувати конструктивні елементи транспортного засобу. У спеціально облаштованому тайнику в днищі мікроавтобуса було виявлено мобільні телефони iPhone 15, 16 та 17 різних модифікацій, смартгодинники та навушники Apple. Загалом із тайника дістали 829 одиниць техніки.

Орієнтовна вартість вилученого товару становить понад 35 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше журналісти проєкту «Хапуга.ua» завітали до офісу одеських митників. ЗМІ зацікавило майно, куплене за кумедними цінами, а також те, що дехто з одеських митників забув чи то «забив» чесно показати його НАЗК.