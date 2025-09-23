"Прослушка" Садового: мер Львова назвав посадовців, після чийого візиту її знайшли

Мер Львова Андрій Садовий / © скриншот з відео

Реклама

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що прослуховувальний пристрій у його кабінеті знайшли після того, як у приміщенні побували прем’єр-міністерка України Юлія Свириденка, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та іноземні гості.

Про це Садовий розповів у інтерв’ю журналісту Роману Кравцю, повідомляє «Українська правда».

«В мене є дуже багато запитань, тому що буквально за останній місяць у мене в кабінеті була зустріч з пані прем’єр-міністеркою, потім два рази був спікер парламенту, було багато іноземних гостей», — сказав міський голова Львова.

Реклама

Посадовець додав, що буде «недобре», якщо ці розмови в його кабінеті стануть публічними. Водночас Садовий зауважив, що нічого особливого у кабінеті не говорили.

Мер Львова також заявив про відсутність підтверджень того, що «прослушку» встановили за рішенням суду.

«А якщо такого рішення не було, тоді питання, хто це зробив і як?» — зазначив Садовий.

Він додав, що кабінет міського голови є режимним об’єктом і для встановлення у ньому відповідного обладнання потрібно було задіювати «серйозні ресурси».

Реклама

«Враховуючи, що сам пристрій був вмонтований не досить якісно, у мене виникає питання до всієї подальшої схеми. Тому що дуже часто хтось це робить, щоб потім щось оприлюднювати. Та нехай оприлюднюють, але це ж питання держави. За державу просто соромно, що такі речі відбуваються», — висловився міський голова Львова.

Нагадаємо, 17 вересня Садовий заявив, що у його кабінеті знайшли пристрій для прослуховування, замаскований під зарядний блок. Мер Львова звернувся до керівництва СБУ з вимогою провести розслідування, щоб встановити, хто і з якою метою встановив цей пристрій.