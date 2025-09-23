ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
2 хв

"Прослушка" Садового: мер Львова назвав посадовців, після чийого візиту її знайшли

Андрій Садовий розкрив деталі скандалу з «прослушкою». Він натякнув, що пристрій могли встановити після візитів українських високопосадовців та іноземних гостей.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Мер Львова Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий / © скриншот з відео

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що прослуховувальний пристрій у його кабінеті знайшли після того, як у приміщенні побували прем’єр-міністерка України Юлія Свириденка, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та іноземні гості.

Про це Садовий розповів у інтерв’ю журналісту Роману Кравцю, повідомляє «Українська правда».

«В мене є дуже багато запитань, тому що буквально за останній місяць у мене в кабінеті була зустріч з пані прем’єр-міністеркою, потім два рази був спікер парламенту, було багато іноземних гостей», — сказав міський голова Львова.

Посадовець додав, що буде «недобре», якщо ці розмови в його кабінеті стануть публічними. Водночас Садовий зауважив, що нічого особливого у кабінеті не говорили.

Мер Львова також заявив про відсутність підтверджень того, що «прослушку» встановили за рішенням суду.

«А якщо такого рішення не було, тоді питання, хто це зробив і як?» — зазначив Садовий.

Він додав, що кабінет міського голови є режимним об’єктом і для встановлення у ньому відповідного обладнання потрібно було задіювати «серйозні ресурси».

«Враховуючи, що сам пристрій був вмонтований не досить якісно, у мене виникає питання до всієї подальшої схеми. Тому що дуже часто хтось це робить, щоб потім щось оприлюднювати. Та нехай оприлюднюють, але це ж питання держави. За державу просто соромно, що такі речі відбуваються», — висловився міський голова Львова.

Нагадаємо, 17 вересня Садовий заявив, що у його кабінеті знайшли пристрій для прослуховування, замаскований під зарядний блок. Мер Львова звернувся до керівництва СБУ з вимогою провести розслідування, щоб встановити, хто і з якою метою встановив цей пристрій.

Дата публікації
Кількість переглядів
167
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie