"Послання для Європи": експерт пояснив справжню мету удару "Орешніком" по Львову

Удар «Орешніком» / © ТСН

Удар російською ракетою «Орешнік» по Львову мав насамперед політичний та психологічний характер, а не стратегічне воєнне значення.

Таку думку висловив відомий експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним «Флеш» у Telegram.

Демонстрація для Заходу

За словами фахівця, вибір цілі на заході України не був випадковим. Москва намагалася продемонструвати європейським країнам свою рішучість та технічну здатність досягати об’єктів у безпосередній близькості до кордонів НАТО.

«Я не можу нічого коментувати раніше офіційних джерел, але удар „Орешніком“ по Львову не мав на меті щось глобально вразити. Я вважаю, що це було послання, адресоване Європі, про можливості і рішучість РФ. Тому для удару було обрано західне місто України», — зазначає Бескрестнов.

Енергетика удару: «Спалене зібрання Леніна»

Експерт навів красномовний приклад кінетичної енергії вражаючих елементів ракети. За його даними, бойові блоки мають високу пробивну здатність, проте вона не є «фантастичною», як це описують російські медіа.

«Щоб ви розуміли енергетику вражаючих елементів цього удару на одному прикладі: пробило дві плити перекриття і спалило повне зібрання творів Леніна в приміщенні. Я не жартую», — додав фахівець.

Спростування міфів про «глибинні удари»

Сергій «Флеш» також піддав сумніву заяви російських пропагандистів щодо здатності «Орешніка» вражати захищені бункери глибоко під землею.

Інформація про те, що боєголовки нібито проникають на десятки метрів у ґрунт, за словами експерта, не відповідає дійсності. Реальні наслідки влучання свідчать про те, що можливості ракети перебільшені ворожою пропагандою для залякування населення та міжнародної спільноти.

Нагадаємо, ввечері 8 січня армія РФ вперше за війну вдарила по Львову балістичною ракетою середньої дальності «Орешнік». За даними військових, ракета рухалась балістичною траєкторією зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, що є «надвисокою швидкістю».