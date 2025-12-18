«Понти» дорожче за безпеку: у Трускавці десятикласник прийшов на уроки з пістолетом

Офіцерка поліції вилучила зброю в учня трускавецької школи. / © Поліція Львівської області

У Трускавці на Львівщині офіцерка поліції виявила зброю в десятикласника, який приніс пістолет до школи.

Про це передає поліція Львівської області.

За словами правоохоронців, учень приніс предмет, схожий на пневматичний пістолет, аби похизуватися ним перед товаришами.

Зброю в десятикласника виявила інспектор сектору Служби освітньої безпеки. Підлітка було опитано в присутності матері. Він пояснив, що взяв пістолет із сейфа та приніс до школи, аби похизуватися.

На матір неповнолітнього складено адміністративний протокол за ст «Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей». Пістолет правоохоронці вилучили. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що чоловік влаштував стрілянину в лікарні Івано-Франківська.