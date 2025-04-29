Погрожував батькові гранатою: на Львівщині затримали чоловіка

Вилучена граната / © Поліція Львівської області

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У Дрогобицькому районі Львівської області правоохоронці затримали 46-річного чоловіка, який під час сварки з батьком дістав гранату та почав йому погрожувати. До поліції звернувся сам потерпілий 26 квітня.

Про це повідомило поліція Львівської області.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші співробітники поліції. У зловмисника було вилучено бойову гранату РГН із запалом. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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«Фігурант затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України», — йдеться в повідомленні.

Тепер чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Поліція встановлює походження вилученої гранати. Наразі триває досудове слідство, вирішується питання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Миколаївщині вдень 28 квітня кривдник підірвав наряд поліції, що прибув на виклик щодо сімейної сварки.