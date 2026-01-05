ТСН у соціальних мережах

Львів
692
1 хв

Поблизу Львова трагічно загинув чоловік: що сталося

Перехожі почули крики чоловіка та викликали рятувальників.

Марія Бойко
Місце, де сталась трагедія

Місце, де сталася трагедія / © Управління ДСНС у Львівській області

У селі Гамаліївка, що поблизу Львова, 5 січня загинув рибалка. Чоловік провалився під лід і потонув.

Про це повідомили в ДСНС у Львівській області.

Трагедія сталася на місцевому ставку в селі Гамаліївка. Місцевий житель 1974 року народження ловив рибу і раптово провалився під кригу. Його крики про допомогу почули перехожі, які викликали рятувальників.

Проте чоловіка не вдалося врятувати.

«Після прибуття рятувальників чоловіка на поверхні води вже не було видно. На відстані близько 150 метрів від берега рятувальники виявили тіло загиблого. За допомогою човна та спецобладнання його було витягнуто на берег і передано працівникам швидкої медичної допомоги та поліції», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні очікується погіршення погоди.

692
