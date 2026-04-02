Пікантне шоу у центрі Львова: голий іноземець у вікні вимагав пива та “трави”

У центрі Львова працює поліція

У центрі Львова на вулиці Театральній у четвер, 2 квітня, оголений чоловік влаштував пікантне шоу у вікні житлового будинку. За словами очевидців, він демонстрував заборонені жести, вимагав пива та «трави».

Видання повідомляє, що порушник — це іноземець. Він виліз у вікно будинку, повністю роздягнувся. Згодом чоловік почав демонструвати заборонений нацистський жест. Також він вимагає пива та «трави».

Оголений чоловік у вікні

Крім того, чоловік викидає з вікна власні речі та предмети побуту, через що пошкодив один із припаркованих автомобілів.

Наразі на місці події працюють поліція та рятувальники. Інцидент тривав понад годину.

Оголений чоловік у центрі Львова

У пресслужбі патрульної поліції Львівської області ТСН.ua зазначили, що поки не готові коментувати інцидент, проте про такий випадок відомо. Там пообіцяли повідомити подробиці згодом.

Нагадаємо, чоловік намагався зґвалтувати трьох жінок за один вечір у Львові.