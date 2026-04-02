Львів
4559
1 хв

Пікантне шоу у центрі Львова: голий іноземець у вікні вимагав пива та “трави”

У центрі Львова оголений чоловік влаштував «перфоманс».

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У центрі Львова працює поліція

У центрі Львова працює поліція / © Гал-інфо

У центрі Львова на вулиці Театральній у четвер, 2 квітня, оголений чоловік влаштував пікантне шоу у вікні житлового будинку. За словами очевидців, він демонстрував заборонені жести, вимагав пива та «трави».

Про це пише видання «Гал-інфо».

Видання повідомляє, що порушник — це іноземець. Він виліз у вікно будинку, повністю роздягнувся. Згодом чоловік почав демонструвати заборонений нацистський жест. Також він вимагає пива та «трави».

Крім того, чоловік викидає з вікна власні речі та предмети побуту, через що пошкодив один із припаркованих автомобілів.

Наразі на місці події працюють поліція та рятувальники. Інцидент тривав понад годину.

У пресслужбі патрульної поліції Львівської області ТСН.ua зазначили, що поки не готові коментувати інцидент, проте про такий випадок відомо. Там пообіцяли повідомити подробиці згодом.

Нагадаємо, чоловік намагався зґвалтувати трьох жінок за один вечір у Львові.

