Львів
76
1 хв

Під час атаки на Львів росіяни зруйнували виробництво піци (фото, відео)

Ірина Лаб'як
Зруйноване виробнитво Pizza Hot у Львові

Зруйноване виробнитво Pizza Hot у Львові / © скриншот з відео

Під час російської атаки на Львів 19 листопада було зруйновано виробництво мережі піцерій Pizza Hot. Сталося три «прильоти» у корпус, де була розташована фабрика.

Про це повідомив власник мережі Pizza Hot Роман Боднар.

«Від сьогодні в нас не має фабрики, але, слава Богу, всі живі», — йдеться у дописі Боднара в Instagram.

Він також опублікував відео з пошкодженим приміщенням, де було розташоване виробництво піци. Підприємець зазначив, що «все горить і палає». Уціліли лише генератор та машина, які були на вулиці.

По корпусу сталося три «прильоти» і компанія, швидше за все, повністю зупинить роботу.

Зруйноване виробнитво Pizza Hot у Львові / © Instagram Романа Боднара

Зруйноване виробнитво Pizza Hot у Львові / © Instagram Романа Боднара

Зруйноване виробнитво Pizza Hot у Львові / © Instagram Романа Боднара

Зруйноване виробнитво Pizza Hot у Львові / © Instagram Романа Боднара

Новина доповнюється
