Під час атаки на Львів росіяни зруйнували виробництво піци (фото, відео)
Під час російської атаки на Львів 19 листопада було зруйновано виробництво мережі піцерій Pizza Hot. Сталося три «прильоти» у корпус, де була розташована фабрика.
Про це повідомив власник мережі Pizza Hot Роман Боднар.
«Від сьогодні в нас не має фабрики, але, слава Богу, всі живі», — йдеться у дописі Боднара в Instagram.
Він також опублікував відео з пошкодженим приміщенням, де було розташоване виробництво піци. Підприємець зазначив, що «все горить і палає». Уціліли лише генератор та машина, які були на вулиці.
По корпусу сталося три «прильоти» і компанія, швидше за все, повністю зупинить роботу.
Новина доповнюється