Перші хвилини після удару по Львівщині: поліцейські показали відео з бодікамер

Наслідки удару по Лапаївці на Львівщині / © скриншот з відео

Реклама

Внаслідок ракетно-дронового удару російської терористичної армії по селі Лапаївка на Львівщині зруйновано житлові будинки та громадські споруди, є загиблі та поранені.

Патрульна поліція Львівської області опублікувала відео з нагрудних камер поліцейських, які зафіксували перші хвилини після російської атаки.

На відео з бодікамер видно, як патрульні допомагають людям вибратися з понівечених будинків, відводять потерпілих до швидких, заспокоюють.

Реклама

Поліцейські також забезпечують охорону місць влучань і сприяють рятувальникам, які працюють на розборі завалів.

Ціллю ворожої атаки в селі Лапаївка, що поблизу Львова, стали школа, дитсадок, церква, житлові будинки, лікарні, а також цивільні промислові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, у селі Лапаївка біля Львова загинула родина з чотирьох осіб внаслідок терористичної ракетно-дронової атаки, яку здійснила Росія 5 жовтня.