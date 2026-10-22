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- Львів
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Пережила концтабори й заслання: на 100-му році життя померла зв’язкова УПА "Фіалка"
На Львівщині померла 99-річна зв’язкова УПА Марія Мельник на псевдо «Фіалка».
У місті Стрий на Львівщині на 100-му році життя померла учасниця визвольних змагань та зв’язкова УПА Марія Мельник на псевдо «Фіалка». Жінка пройшла крізь радянські концтабори, заслання та була учасницею Кенгірського повстання.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила її онука Галина Кравцова.
Діяльність в ОУН-УПА та арешт
Марія Мельник народилася у родині члена ОУН Федора (Теодора) Сурмика. У 1943 році вона вступила до лав ОУН. Згодом стала зв’язковою УПА.
Жінка збирала кошти на продукти й одяг для повстанців. Доставляла таємні повідомлення в інші населені пункти та доглядала поранених бійців, які переховувалися у криївці на подвір’ї її родини.
У 1944 році батько Марії пішов із проводом УПА та зник безвісти (імовірно, загинув на Закарпатті). Саму ж Марію заарештували 9 лютого 1946 року.
Концтабори, Кенгірське повстання та заслання
Військовий трибунал 27 червня 1946 року засудив зв’язкову за ст. 20, 54-I «а» та 54-II КК УРСР до 10 років позбавлення волі та 5 років виселення. Покарання вона відбувала на будівельних роботах у концтаборі «Нарва» в Естонії та в селищі Кенгір у Казахстані. У 1954 році Марія Мельник брала участь у Кенгірському повстанні в’язнів.
Після звільнення з концтабору 17 червня 1955 року її відправили на виселення в Омську область (Росія), де вона працювала на лісосплаві. Лише 16 квітня 1957 року за рішенням Верховного Суду УРСР її звільнили зі спецпоселення. Повернувшись в Україну, Марія з’ясувала, що її родинну хату знесли.
У дорослому віці Марія разом із чоловіком Михайлом виховала двох дітей, мала трьох онуків та правнуків. Вона проживала у Стрию.
Чин похорону розпочнеться 23 жовтня об 11:00 у домі Марії. Заупокійна служба відбудеться у каплиці священномученика Йосафата Кунцевича на вулиці Дрогобицькій у Стрию.
Нагадаємо, у Львові на 110-му році життя померла лікарка та колишня зв’язкова УПА Олена Рибалко. Вона пережила Голодомор, допомагала пораненим повстанцям і майже все життя присвятила медицині.