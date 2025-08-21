ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
1 хв

Пенсіонер застрелив собаку на Львівщині: що кажуть у поліції

На Львівщині чоловік з рушниці вбив сусідського собаку. Тепер йому загрожує до трьох років ув’язнення.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Рушниця

Рушниця / © pixabay.com

У Стрийському районі Львівської області пенсіонер застрелив сусіднього собаку, який забіг на подвір’я чоловіка. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомила Нацполіція у Львівській області.

Вранці 19 серпня 70-річна жителька одного з сіл Стрийського району повідомила до поліції про вбивство її собаки. На місце події вирушили слідчі, оперативники кримінальної поліції та спеціалісти-криміналісти.

З’ясувалося, що собака забіг на сусідське подвір’я. Тоді 72-річний власник домогосподарства застрелив тварину з рушниці.

Правоохоронці вилучили у стрільця його зброю. Тіло собаки скерували на експертизу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Чоловікові за це загрожує від одного до трьох років обмеження волі або від двох до трьох років ув’язнення. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у селі Ровжі на Київщині 59-річний чоловік застрелив собаку сусіда з мисливської зброї. Стрільцеві оголосили підозру і тепер йому загрожує до трьох років за ґратами.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie