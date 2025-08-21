- Дата публікації
Пенсіонер застрелив собаку на Львівщині: що кажуть у поліції
На Львівщині чоловік з рушниці вбив сусідського собаку. Тепер йому загрожує до трьох років ув’язнення.
У Стрийському районі Львівської області пенсіонер застрелив сусіднього собаку, який забіг на подвір’я чоловіка. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомила Нацполіція у Львівській області.
Вранці 19 серпня 70-річна жителька одного з сіл Стрийського району повідомила до поліції про вбивство її собаки. На місце події вирушили слідчі, оперативники кримінальної поліції та спеціалісти-криміналісти.
З’ясувалося, що собака забіг на сусідське подвір’я. Тоді 72-річний власник домогосподарства застрелив тварину з рушниці.
Правоохоронці вилучили у стрільця його зброю. Тіло собаки скерували на експертизу.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Чоловікові за це загрожує від одного до трьох років обмеження волі або від двох до трьох років ув’язнення. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у селі Ровжі на Київщині 59-річний чоловік застрелив собаку сусіда з мисливської зброї. Стрільцеві оголосили підозру і тепер йому загрожує до трьох років за ґратами.