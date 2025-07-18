Отруєння в ресторані Кацуріна у Львові: кількість постраждалих зросла, що їли гості

Лікарня / © Freepik

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Кількість постраждалих через масове отруєння у новому ресторані Львова «Китайський привіт» зросла до 71 людини.

Про це розповів директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко, повідомляє «Київ24».

За словами Федоренка, зараз усі хворі в лікарні перебувають у стані середньої важкості. Важкохворих наразі немає.

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Директор обласної лікарні додав, що 17 липня до медичної установи звернулося 15 дорослих людей.

Усі госпіталізовані повідомили, що замовили у ресторані «Сінгапурський чизкейк».

Нагадаємо, 16 липня у новому ресторані Львова отруїлися понад 40 людей. Виявилося, що це заклад київського ресторатора Міші Кацуріна із назвою «Китайський привіт», який відкрився лише 13 липня.

Поліцейські взялися за розслідування масового отруєння в ресторані та відкрили кримінальне провадження.

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