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- Львів
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Отруєння в ресторані Кацуріна у Львові: кількість постраждалих зросла, що їли гості
За словами директора лікарні, усі госпіталізовані вживали «Сінгапурський чизкейк».
Кількість постраждалих через масове отруєння у новому ресторані Львова «Китайський привіт» зросла до 71 людини.
Про це розповів директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко, повідомляє «Київ24».
За словами Федоренка, зараз усі хворі в лікарні перебувають у стані середньої важкості. Важкохворих наразі немає.
Директор обласної лікарні додав, що 17 липня до медичної установи звернулося 15 дорослих людей.
Усі госпіталізовані повідомили, що замовили у ресторані «Сінгапурський чизкейк».
Нагадаємо, 16 липня у новому ресторані Львова отруїлися понад 40 людей. Виявилося, що це заклад київського ресторатора Міші Кацуріна із назвою «Китайський привіт», який відкрився лише 13 липня.
Поліцейські взялися за розслідування масового отруєння в ресторані та відкрили кримінальне провадження.