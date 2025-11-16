ТСН у соціальних мережах

Львів
208
1 хв

Водій підірвав гранату під час спілкування з поліцейськими — подробиці інциденту на Львівщині

На Львівщині водій Alfa Romeo підірвав гранату під час розмови з поліцейськими. Слідчі відкрили кримінальні провадження.

Кирило Шостак
Поліція Львівської області

Поліція Львівської області / © Поліція Львівської області

У місті Рудки на Львівщині водій легковика підірвав гранату під час спілкування з патрульними, які зупинили його за порушення правил дорожнього руху. Інцидент трапився сьогодні близько 18:00.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Правоохоронці сектору реагування патрульної поліції зупинили Alfa Romeo, яку керував 37-річний мешканець одного із сіл Самбірського району. Під час розмови з поліцейськими чоловік раптово дістав гранату та підірвав її просто біля автомобіля.

Внаслідок вибуху сам водій отримав поранення та був доправлений до лікарні. Поліцейські при цьому не зазнали ушкоджень.

Слідчі відкрили два кримінальні провадження:

  • за ч. 1 ст. 263 ККУ — незаконне поводження з вибуховими речовинами;

  • за ст. 348 ККУ — посягання на життя правоохоронця.

Санкція останньої статті передбачає до 15 років ув’язнення або довічне.

Триває досудове розслідування, поліція з’ясовує всі обставини інциденту.

Раніше повідомлялось про випадок, коли вимагач лякав вдову гранатою через “борг”.

