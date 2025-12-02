ТСН у соціальних мережах

Львів
117
1 хв

Обрали головну ялинку Львова: претенденток було 15

Новорічна красуня Львова вже в дорозі, її встановлять на площі перед Львівською національною оперою.

Наталія Магдик
Новорічна ялинка

Новорічна ялинка / © pixabay.com

Головну різдвяну ялинку Львова вже транспортують до міста, і встановлять її сьогодні на площі перед Оперним театром.

Про це повідомила Львівська міська рада.

За інформацією мерії, цього року на роль головної ялинки претендувало понад 15 дерев. Перше звернення від мешканців щодо кандидаток надійшло ще влітку, після чого фахівці управління виїжджали на огляди кожного дерева. Вибір робили за кількома ключовими критеріями: крислатість, рівність стовбура, пишність та відповідна висота.

Серед запропонованих локацій, де оглядали потенційні новорічні дерева, були Яворів, Зимна Вода, Заверешиця, Мшана, Сокільники, Піски, Городок, Рудно, Білогорща, а також чотири ялинки у межах Львова. У міській раді зазначають: кожне дерево мало свою історію та особливості.

Традиційно місто не витрачає коштів на закупівлю ялинки — її дарують, а для святкового оформлення використають тогорічну ілюмінацію.

Урочисте відкриття головної ялинки Львова заплановане на 5 грудня — напередодні Дня Святого Миколая.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли прикрашати ялинку, та розповідали про народні повір’я, магічні дати, релігійні традиції.

