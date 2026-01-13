Ніж замість документів: у Львові перевірка ТЦК завершилася кривавим нападом

46-річний чоловік вдарив ножем представника ТЦК під час оповіщення

У Львові 46-річний чоловік ножем поранив військовослужбовця ТЦК під час мобілізаційних заходів.

Про це передає Львівська обласна прокуратура.

Інцидент стався 11 січня у Шевченківському районі Львова.

У той час військовослужбовці ТЦК разом з поліцією проводили оповіщення щодо мобілізації поблизу одного з торгових центрів. Під час перевірки документів 46-річний місцевий мешканець витягнув ніж і вдарив ним військового у живіт.

Після скоєного — сів у свій мікроавтобус та втік, а 47-річного пораненого було доставлено у лікарню, де він зараз і перебуває. Нападника розшукали та затримали. Йому повідомлено про підозру у насильстві щодо службової особи, яка виконує громадський обов’язок (ч. 3 ст. 350 КК України).

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ до 15-річної.