ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

Ніж замість документів: у Львові перевірка ТЦК завершилася кривавим нападом

У Львові чоловік поранив військового ТЦК під час перевірки документів і втік геть.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
46-річний чоловік вдарив ножем представника ТЦК під час оповіщення

46-річний чоловік вдарив ножем представника ТЦК під час оповіщення

У Львові 46-річний чоловік ножем поранив військовослужбовця ТЦК під час мобілізаційних заходів.

Про це передає Львівська обласна прокуратура.

Інцидент стався 11 січня у Шевченківському районі Львова.

У той час військовослужбовці ТЦК разом з поліцією проводили оповіщення щодо мобілізації поблизу одного з торгових центрів. Під час перевірки документів 46-річний місцевий мешканець витягнув ніж і вдарив ним військового у живіт.

Після скоєного — сів у свій мікроавтобус та втік, а 47-річного пораненого було доставлено у лікарню, де він зараз і перебуває. Нападника розшукали та затримали. Йому повідомлено про підозру у насильстві щодо службової особи, яка виконує громадський обов’язок (ч. 3 ст. 350 КК України).

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ до 15-річної.

Дата публікації
Кількість переглядів
89
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie