Нічні вибухи налякали жителів Львівщини: що сталося у відпочинковій зоні

Феєрверки. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

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Мешканців села Красів на Львівщині у ніч проти неділі, 7 червня, потривожили гучні вибухи. Попри заборону використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану, хтось запускав феєрверки.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

Повідомлення про цей випадок надійшло на оперативну лінію 102 від місцевих мешканців. За їхніми совами, неподалік однієї з відпочинкових зон у селі Красів Стрийського району невідомі особи запускали салют.

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На місце події оперативно прибули працівники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №2 (м. Миколаїв) Стрийського районного управління поліції.

Після проведення перевірки правоохоронці встановили особу порушниці. Нею виявилася 38-річна жителька Херсонської області.

За результатами перевірки на жінку складено адміністративний протокол.

«Поліцейські склали щодо жінки адміністративний протокол за ч. 1 ст. 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення», — повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

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Йдеться про порушення вимог законодавства щодо дотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях, зокрема правил захисту населення від шкідливого впливу шуму.

У поліції нагадують, що під час воєнного стану використання салютів та іншої піротехніки на території України заборонене, а за такі дії передбачена адміністративна відповідальність.

Нагадаємо, раніше на Яворівщині Львівської області під час гасіння пожежі в автівці рятувальники виявили тіло чоловіка.

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