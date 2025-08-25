Незвична тварина на фасаді будинку: де у Львові розташована унікальна кам’яниця (фото)

Львів

Львів традиційно асоціюють з левами, і їх можна зустріти на багатьох фасадах міських будівель. Втім, у місті є одна кам’яниця, фасад якої прикрашено не левом, а головою кабана.

Будинок із зображенням кабана знаходиться на вулиці Гребінки, неподалік головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка. Як зазначає ресурс Wikimand, вулиця виникла наприкінці XIX століття, на землях маєтку заможної львівської родини Браєрів.

Історія назви вулиці

У 1885 році її назвали на честь учасника польського повстання 1830–1831 років Валеріана Подлєвського.

У період німецької окупації Львова 1941–1944 років вулиця мала назву Колонійна.

Сучасну назву на честь українського поета-байкаря Євгена Гребінки вулиця отримала після встановлення радянської влади.

Кам’яниця з кабаном розташована за адресою: вулиця Гребінки, 8.

На фасаді будинку можна побачити напис «1892», що вказує на рік спорудження кутового будинку. Проєкт розробив архітектор Еразм Граматник, а будинок побудували для поміщиці Марії Стефанії Фурман. Наріжник будівлі прикрашає скульптура голови кабана. Крім цього, вікна другого поверху мають лучкові сандрики, оздоблені горельєфами з головою Меркурія. Над скульптурним оздобленням працювала майстерня Леонарда Марконі.

Достеменно невідомо, чому саме голова кабана прикрасила фасад. Ймовірно, це символізує силу та достаток або пов’язано з мисливською тематикою. Можливо, такий елемент декору обрали, щоб виділити будинок серед інших.

Історія використання споруди

До 1939 року тут працювало акціонерне товариство хімічного промислу та цегельня «Цегіва».

Під час Польської Республіки у будинку розташовувалося ательє дамських капелюхів Габера та компанія «Матадор», яка виготовляла паперові торбинки.

20 червня 2019 року в будівлі відкрили почесне консульство Грузії у Львові.

Кам’яниця з головою кабана на фасаді стала унікальною архітектурною пам’яткою міста, яка приваблює туристів і шанувальників історії та мистецтва.

